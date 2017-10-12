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Правительственным войскам в Сирии сдались еще 65 участников незаконных формирований

Международная панорама
12 октября, 6:10 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 12, октября. /ТАСС

По их словам, они не участвовали в боевых действиях, а работали в тылу

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АЛЕППО /Сирия/, 12 октября. /ТАСС/. Еще 65 участников незаконных вооруженных формирований сдались правительственным войскам на севере Сирии при посредничестве российских военных из Центра примирения враждующих сторон.

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Точкой сбора на территории, не подконтрольной сирийским военным, стала деревня Абу-Кахф. Как передает корреспондент ТАСС, переход состоялся на контрольно-пропускном пункте у населенного пункта Тайха.

"Этих людей мы ждали здесь. Они через посредников передали, что готовы выйти. Переговоры с ними нам помогали вести российские военные", - сообщил журналистам Амер Аль-Ахмади, представитель властей, отвечающий за процесс примирения в этом районе.

Участники незаконных формирований рассказали, что работали в тылу и не участвовали в боевых действиях. Сирийским спецслужбам предстоит проверить биографию каждого из них, уточнил Аль-Ахмади. "Люди, которые вышли, знают, что мы очень тщательно проверяем всех, так что в определенном смысле можно доверять их словам. После реабилитации их статуса мы сможем помочь вывести оттуда их жен и детей", - добавил он.

По просьбе сирийских властей представители Центра примирения обеспечили безопасный проезд колонны со сдавшимися боевиками в город Алеппо, где им предстоит заполнить заявления на нормализацию статуса. Проверка займет примерно две недели.

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