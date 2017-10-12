Трамп винит плохой менеджмент в разгуле преступности в Чикаго

ABC: число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23Происшествия 12 октября, 7:13
Посол РФ в США: недружественные шаги Вашингтона мешают наладить диалог с МосквойПолитика 12 октября, 6:12
Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 12 октября, 6:07
Особый противопожарный режим ввели в ПриморьеПроисшествия 12 октября, 5:41
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 12 октября, 5:25
В Магадане восемь детей попали в больницу после завтрака в школьной столовойПроисшествия 12 октября, 5:20
Трамп: демократы проиграли на выборах из-за слабого кандидата, а не из-за РоссииМеждународная панорама 12 октября, 4:56
Трамп призвал NFL отстранить игрока, который первым не встал во время гимнаСпорт 12 октября, 4:50
Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в БрунейАрмия и ОПК 12 октября, 4:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Город Чикаго (штат Иллинойс) из-за разгула преступности не похож на американский город, причины этого кроются в плохом менеджменте. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в среду.
"Чикаго вышел из-под контроля. Я не понимаю, что они там творят, с таким огромным числом убийств и вооруженных преступлений", - возмутился глава государства. "Это не Соединенные Штаты Америки. Все это происходит из-за плохого менеджмента и плохой политики", - подчеркнул Трамп, назвав ситуацию в городе "издевательством над [американским] народом".
Американский лидер выразил уверенность, что полиция способна самостоятельно обуздать разгул преступности в Чикаго и любом другом городе США. "Наша полиция работает отменно и может все это прекратить, если ей разрешат", - пояснил президент.
Ранее Дональд Трамп объявил, что считает разгул вооруженного насилия в Чикаго более нетерпимым и направляет в город "федеральную помощь" в виде бригады специалистов правоохранительных ведомств. 30 июня он написал в Twitter, что под пули в Чикаго в нынешнем году попали 1714 человек. Теперь этот показатель превысил 1800 человек, при том, что в 2016 году за этот же период были ранены 2035 чикагцев.
Чикаго считается родным городом и политической вотчиной бывшего президента США демократа Барака Обамы. Мэрию города до сих пор возглавляет один из близких соратников Обамы Рам Эмануэль.