Трамп винит плохой менеджмент в разгуле преступности в Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Город Чикаго (штат Иллинойс) из-за разгула преступности не похож на американский город, причины этого кроются в плохом менеджменте. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в среду.

"Чикаго вышел из-под контроля. Я не понимаю, что они там творят, с таким огромным числом убийств и вооруженных преступлений", - возмутился глава государства. "Это не Соединенные Штаты Америки. Все это происходит из-за плохого менеджмента и плохой политики", - подчеркнул Трамп, назвав ситуацию в городе "издевательством над [американским] народом".

Американский лидер выразил уверенность, что полиция способна самостоятельно обуздать разгул преступности в Чикаго и любом другом городе США. "Наша полиция работает отменно и может все это прекратить, если ей разрешат", - пояснил президент.

Ранее Дональд Трамп объявил, что считает разгул вооруженного насилия в Чикаго более нетерпимым и направляет в город "федеральную помощь" в виде бригады специалистов правоохранительных ведомств. 30 июня он написал в Twitter, что под пули в Чикаго в нынешнем году попали 1714 человек. Теперь этот показатель превысил 1800 человек, при том, что в 2016 году за этот же период были ранены 2035 чикагцев.

Чикаго считается родным городом и политической вотчиной бывшего президента США демократа Барака Обамы. Мэрию города до сих пор возглавляет один из близких соратников Обамы Рам Эмануэль.