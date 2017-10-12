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Постпред Израиля при ООН: выход США из ЮНЕСКО стал расплатой за дискриминацию Иерусалима

Международная панорама
12 октября, 20:06 UTC+3 ООН ООН 12, октября. /ТАСС

По словам Данни Данона, ЮНЕСКО "превратилась в площадку для нападок на Израиль" и организация "забыла про свою истинную роль и предназначение"

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ООН, 12 октября. /ТАСС/. Выход США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) стал расплатой за дискриминацию Израиля. Об этом заявил в четверг постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон, комментируя решение Вашингтона.

По словам дипломата, ЮНЕСКО "превратилась в площадку для нападок на Израиль", и организация "забыла про свою истинную роль и предназначение". "Принятое сегодня [Соединенными Штатами] решение - это поворотный момент для ЮНЕСКО. Абсурдные и постыдные резолюции, которые организация принимала против Израиля, имеют последствия. В ООН настал новый день, когда за дискриминацию Израиля приходится платить", - говорится в письменном заявлении Данона.

Он поблагодарил США за поддержку Израиля, назвав Вашингтон "настоящим лидером" в борьбе за реформирование ООН. "Альянс между нашими странами крепок, как никогда", - добавил израильский постпред.

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Ранее в четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как сообщалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды на правах полноправного члена Палестины. Примеру США последовал Израиль, и в итоге международная организация лишилась 22% своего финансирования.

Комментируя демарш Вашингтона, американский постпред Никки Хейли отметила, что деятельность ЮНЕСКО "превратилась в хронический позор". Она раскритиковала принятое организацией в июле решение о признании Пещеры патриархов частью Палестины, а также возмутилась участием Сирии в работе комитета ЮНЕСКО, занимающегося вопросами прав человека.

"Соединенные Штаты больше не должны висеть на крючке и платить за политику, которая вредит нашим интересам, а также является насмешкой над правосудием и здравым смыслом", - говорится в заявлении дипломата, распространенном постпредством США.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко сожалеет" о выходе США из состава ЮНЕСКО, заявил в четверг ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. Крайне негативно решение Вашингтона восприняли и в самой ЮНЕСКО, а также в ряде западных стран, в том числе в Великобритании и Франции.

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Темы
Выход США из ЮНЕСКО
Персоны
Хейли, Никки Гутерриш, Антониу
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