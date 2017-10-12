Белый дом: США уверены, что Куба сможет остановить нападения на американских дипломатов

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Администрация США уверена, что кубинские власти смогут остановить предполагаемые "акустические атаки" на американских дипломатов в островном государстве. Об этом заявил в четверг руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли на регулярном брифинге для журналистов.
"Мы уверены, что кубинское правительство сможет остановить нападения на наших дипломатов", - кратко ответил он на многочисленные вопросы о будущем американо-кубинских отношений и закрытии посольства США на острове.
Отношения между двумя странами в очередной раз обострились: США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване и потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипмиссию в Вашингтоне. Данное решение стало ответом на некие "акустические атаки", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали 22 американских госслужащих.