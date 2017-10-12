Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: США уверены, что Куба сможет остановить нападения на американских дипломатов

Международная панорама
12 октября, 22:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате "акустических атак" пострадали более 20 сотрудников посольства Соединенных Штатов в Гаване

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Администрация США уверена, что кубинские власти смогут остановить предполагаемые "акустические атаки" на американских дипломатов в островном государстве. Об этом заявил в четверг руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли на регулярном брифинге для журналистов.

Смотрите также

Торгово-экономическое эмбарго со стороны США нанесло Кубе ущерб в $130 млрд

Госдепартамент: США не просят Кубу раскрыть дело о предполагаемых атаках на дипломатов

Куба возложила на США ответственность за ухудшение двусторонних отношений

США сформировали список высылаемых дипломатов Кубы по принципу взаимности

"Мы уверены, что кубинское правительство сможет остановить нападения на наших дипломатов", - кратко ответил он на многочисленные вопросы о будущем американо-кубинских отношений и закрытии посольства США на острове.

Отношения между двумя странами в очередной раз обострились: США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване и потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипмиссию в Вашингтоне. Данное решение стало ответом на некие "акустические атаки", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали 22 американских госслужащих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Келли, Джон
Страны
США Куба
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама