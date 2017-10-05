Госдепартамент: США не просят Кубу раскрыть дело о предполагаемых атаках на дипломатов

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ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Американская администрация не просит кубинские власти раскрыть дело о предполагаемых "акустических атаках" на дипломатов США в Гаване. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы не просим их раскрыть это преступление", - утверждала официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя высказывания министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса. Слова Науэрт вступили в прямое противоречие с предыдущими заявлениями правительства США на эту тему. Вашингтон, в частности, требовал от Гаваны положить конец якобы имеющим место атакам и начать обеспечивать в полной мере безопасность американских госслужащих на Кубе.
Между тем как ранее заверил Родригес, до сих пор нет никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване неким атакам. Причины и происхождение заболеваний, о которых сообщили американские дипломаты и члены их семей, не известны, отметил министр. По его словам, не удалось установить и предполагаемых исполнителей. Кроме того, США не предоставили Кубе достаточной информации для расследования обстоятельств данного дела, подчеркнул глава МИД.
В связи с этим у Науэрт поинтересовались, как США могут ждать от Кубы эффективных шагов для решения проблемы, если не передают ей необходимые данные. "Прежде всего, когда мы ведем расследование, нам <...> необходимо оберегать значительную часть информации. Мы не хотим "утечек" информации", - ответила представитель Госдепартамента США. Согласно выводам Вашингтона, на Кубе пострадали в общей сложности 22 гражданина США.
"Мы не хотели бы поставить в известность злоумышленников о какой-то имеющейся у нас информации по делу. Я не говорю это о кубинцах в целом, но мы бы не хотели "утечки" информации такого типа. Во-вторых, расследование продолжается. <...> Поэтому имеется только ограниченный объем информации, которую мы могли бы предоставить на данном этапе", - продолжала Науэрт.
Она напомнила, что сотрудники спецслужб США во главе с ФБР были допущены на Кубу для разбирательства этого дела. "Если у кубинцев есть информация, которой они хотели бы с нами поделиться, то мы бы, разумеется, это приветствовали", - добавила дипломат.