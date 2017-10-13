WSJ: Франция подозревает Danske Bank в причастности к отмыванию связанных с РФ средств

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Власти Франции проводят разбирательство в отношении датского банка Danske Bank, который подозревают в причастности к отмыванию денежных средств, связанных с Россией. С таким утверждением выступил британский финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в опубликованном в четверг интервью американской газете The Wall Street Journal.
По его версии, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Последний в 2009 году скончался в СИЗО в Москве.
Как отмечается в материале, представители Danske Bank подтвердили, что в отношении их финансового института начато разбирательство французскими властями. Согласно утверждению издания, в рамках якобы существовавшей преступной схемы бывшие клиенты эстонского подразделения Danske Bank перевели во Францию за период с 2008 по 2011 год около $17,8 млн.
Браудер, который в России приговорен к тюремному заключению, заверил, что в 2013 году он также предоставил французской стороне информацию об указанном отмывании средств.
Так называемый акт Магнитского был принят Конгрессом США и подписан в декабре 2012 года Бараком Обамой, являвшимся в то время американским президентом. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении некоторых российских должностных лиц. В их числе сотрудники ведомств, причастные, по версии Вашингтона, к смерти работавшего на Браудера Магнитского.
Британский финансист 11 июля 2013 года был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн руб.), приговорен к девяти годам лишения свободы и на два года лишен права заниматься предпринимательской деятельностью. Впоследствии он был объявлен в международный розыск.