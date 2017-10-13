Иран готов выйти из ядерной сделки, если это сделают США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Иран выйдет из соглашения по своей ядерной программе, если это сделают США. Об этом заявил в пятницу журналистам спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Непременно, есть такая возможность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Лариджани, нарушение или выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) станет оскорблением ООН. "Что касается ядерного соглашения, то это не двустороннее соглашение, оно закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН. То есть это [нарушение или выход США из СВПД] оскорбление в адрес ООН в первую очередь", - сказал Лариджани.

По словам Лариджани, действия США по иранской ядерной сделке и их санкционная политика против Ирана и России могут привести к хаосу в международных отношениях.

"Кажется, что они начали некоторые движения, которые в конечном счете приведут к неупорядоченности на международной арене, - отметил глава парламента Ирана в пятницу в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Владимиром Володиным. - Свидетельством этого являются те санкции, которые они ввели против Ирана и против России, а также те меры, которые они недавно начали предпринимать по поводу ядерной договоренности с Ираном".

Он также заявил, что, если США не будут выполнять договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, от этой сделки ничего не останется. "За последние месяцы американцы неоднократно нарушали ядерные договоренности, - отметил Лариджани. - Мы хотели бы поблагодарить Россию за ее позицию, а также [главу МИД РФ] Сергея Викторовича Лаврова, который принимал участие во встрече [в формате] 5+1 в Нью-Йорке. На этой встрече Лавров открыто и транспарентно сказал, что американцы нарушили СВПД".

По словам спикера меджлиса, по вопросу ядерной сделки стороны "постепенно входят на новую арену" из-за неоднозначной позиции США. "И я, когда видел переговоры, которые вел тогда госсекретарь США [Рекс] Тиллерсон, честно говоря, удивлялся. Он очень четко говорил, что вы когда договаривались, должны были знать: когда меняются правительства, договоренности тоже могут меняться, - добавил Лариджани. - Но тогда невозможно достичь вообще никаких договоренностей".

Лариджани напомнил, что "до сегодняшнего дня Международное агентство по атомной энергии семь раз подтвердило приверженность Ирана своим обязательствам в рамках СВПД". "Мы понесли огромные затраты для достижения этой договоренности, а что, они ожидали, что мы будем нести затраты, но не использовать эти договоренности? - подчеркнул он. - Поэтому я думаю, что у Ирана другого выхода не остается. Поэтому опять появится новый вопрос на международной арене".

Глава иранского парламента также добавил, Иран рассчитывает на "эффективную роль России" в этом вопросе.

В четверг газета The Washington Post проинформировала, что Трамп на следующей неделе объявит, как США будут в дальнейшем выполнять СВПД по ядерной программе Ирана. По сведениям издания, американский лидер фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Уточняется, что он, в частности, объявит о противоречии СВПД национальным интересам Соединенных Штатов.