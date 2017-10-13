Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саакашвили ищет "триста спартанцев", чтобы поменять украинскую элиту

Международная панорама
13 октября, 14:45 дата обновления: 13 октября, 15:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, октября. /ТАСС

Экс-глава Одесской области подчеркнул, что второй майдан на Украине не окончен

Поделиться
Материал из 1 страницы
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили считает, что нынешние политические лидеры должны уступить место новым людям.

Об этом он сказал на брифинге в агентстве "Украинские новости".

Смотрите также

Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко

Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября

Саакашвили просит политического убежища на Украине

"Наша цель - найти триста спартанцев, людей, которые поменяют политический класс, - заявил Саакашвили. - Моя цель личная - чтобы традиционные политические лидеры отступили на задний план и пустили новых людей".

Экс-губернатор также не исключил и своего участия в этом. "Мне кажется, я буду в этом участвовать, в какой форме, это будет видно, я для себя не ищу ни одной должности на Украине", - повторился он.

При этом Саакашвили подчеркнул, что "второй майдан на Украине не окончен, ибо не исполнены [до сих пор] требования второго майдана".

Ранее лишенный украинского гражданства экс-губернатор заявил о подготовке руководимой им партией "Рух новых сил" к масштабной акции 17 октября, которая должна быть проведена в Киеве и во всех областных центрах. По словам Саакашвили, его сторонники "решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
2
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
3
Путин поручил продумать, как избежать рисков избытка предложения из-за высокого урожая
4
Суд в Дюссельдорфе снял все ограничения на мощности газопровода OPAL
5
Депутат: создание в США комплексов глобального неядерного удара обостряет отношения с РФ
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
Песков объяснил перенос совещания у Путина нелетной погодой в Липецкой области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама