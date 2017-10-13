Саакашвили ищет "триста спартанцев", чтобы поменять украинскую элиту

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили считает, что нынешние политические лидеры должны уступить место новым людям.

Об этом он сказал на брифинге в агентстве "Украинские новости".

"Наша цель - найти триста спартанцев, людей, которые поменяют политический класс, - заявил Саакашвили. - Моя цель личная - чтобы традиционные политические лидеры отступили на задний план и пустили новых людей".

Экс-губернатор также не исключил и своего участия в этом. "Мне кажется, я буду в этом участвовать, в какой форме, это будет видно, я для себя не ищу ни одной должности на Украине", - повторился он.

При этом Саакашвили подчеркнул, что "второй майдан на Украине не окончен, ибо не исполнены [до сих пор] требования второго майдана".

Ранее лишенный украинского гражданства экс-губернатор заявил о подготовке руководимой им партией "Рух новых сил" к масштабной акции 17 октября, которая должна быть проведена в Киеве и во всех областных центрах. По словам Саакашвили, его сторонники "решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона".