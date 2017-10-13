Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Миграционная служба Украины не отреагировала на запрос Саакашвили об убежище

Международная панорама
13 октября, 17:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, октября. /ТАСС

По словам экс-губернатора, он готовит иск для восстановления украинского гражданства

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Государственная миграционная служба Украины не отреагировала на обращение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о предоставлении ему дополнительной защиты - политического убежища в стране.

Об этом в пятницу политик заявил на брифинге, который транслировал сайт информационного портала "Украинские новости".

Смотрите также

Саакашвили ищет "триста спартанцев", чтобы поменять украинскую элиту

Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко

Саакашвили просит политического убежища на Украине

"Они отказываются на это [заявление] реагировать. Все сроки истекли", - признал он. Экс-губернатор отметил, что адвокаты готовят судебный иск для восстановления его украинского гражданства.

Адвокат политика Маркиян Галабала ранее сообщал ТАСС, что Саакашвили 11 сентября подал в миграционную службу заявление на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть политического убежища. Согласно украинскому законодательству, он должен был получить официальный ответ в течение суток, но этого так и не произошло.

Саакашвили 17 октября намерен провести в Киеве акцию, на которой предъявит властям "требования народа". Сам политик уже обратился к главе государства Петру Порошенко с четырьмя требованиями. По словам Саакашвили, Порошенко должен начать реальную борьбу с коррупцией, продать свой бизнес, коренным образом обновить политическую систему Украины и ввести на год мораторий на повышение коммунальных тарифов для граждан.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили с помощью соратников 10 сентября сумел из Польши прорваться на Украину. Суд 22 сентября признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 3,4 тысячи гривен ($127,8). Минюст страны в настоящий момент проводит проверку на предмет экстрадиции экс-президента Грузии по запросу Тбилиси.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
2
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
3
Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву
6
Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов
7
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама