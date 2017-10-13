Миграционная служба Украины не отреагировала на запрос Саакашвили об убежище

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КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Государственная миграционная служба Украины не отреагировала на обращение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о предоставлении ему дополнительной защиты - политического убежища в стране.
Об этом в пятницу политик заявил на брифинге, который транслировал сайт информационного портала "Украинские новости".
"Они отказываются на это [заявление] реагировать. Все сроки истекли", - признал он. Экс-губернатор отметил, что адвокаты готовят судебный иск для восстановления его украинского гражданства.
Адвокат политика Маркиян Галабала ранее сообщал ТАСС, что Саакашвили 11 сентября подал в миграционную службу заявление на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть политического убежища. Согласно украинскому законодательству, он должен был получить официальный ответ в течение суток, но этого так и не произошло.
Саакашвили 17 октября намерен провести в Киеве акцию, на которой предъявит властям "требования народа". Сам политик уже обратился к главе государства Петру Порошенко с четырьмя требованиями. По словам Саакашвили, Порошенко должен начать реальную борьбу с коррупцией, продать свой бизнес, коренным образом обновить политическую систему Украины и ввести на год мораторий на повышение коммунальных тарифов для граждан.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили с помощью соратников 10 сентября сумел из Польши прорваться на Украину. Суд 22 сентября признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 3,4 тысячи гривен ($127,8). Минюст страны в настоящий момент проводит проверку на предмет экстрадиции экс-президента Грузии по запросу Тбилиси.