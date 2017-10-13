Трамп решил попытаться "исправить" СВПД, прежде чем просто выйти из него

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение попытаться "исправить" Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), прежде чем просто перестать выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения и возобновить санкции против Тегерана. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон на специальном брифинге для журналистов, проводившемся в формате телеконференции.
"Может быть, мы не добьемся успеха, может быть, нам и не удастся исправить его. И если нам это не удастся, то мы выйдем из сделки", - сказал он. "Президент не слишком оптимистично настроен по поводу этого [шансов исправить СВПД], но я думаю, что вместо того, чтобы просто выйти, он говорит: "Я попытаюсь разобраться с этими проблемами и эффективностью соглашения", - пояснил госсекретарь.
"Вот в чем причина того, что мы не рекомендуем Конгрессу возобновить санкции", - заявил Тиллерсон.
По его словам, Трамп намерен уведомить Конгресс о том, что Иран не выполняет свои обязательства в рамках СВПД, однако после этого Вашингтон не прекратит выполнять свою часть обязательств, а вопрос будет передан на рассмотрение законодателей.
"Он [новый подход] построен на понимании того, что мы остаемся в СВПД, однако президент намерен отказаться сертифицировать сделку в соответствии с INARA (Iran Nuclear Agreement Review Act - документ, дающий Конгрессу право пересматривать соглашения, заключенные "шестеркой" и Ираном - прим. ТАСС)", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
Он разъяснил, что упомянутый документ был принят после заключения самого СВПД, и именно он обязывает проводить каждые 90 дней сертификацию, по итогам которой президент уведомляет Конгресс, выполняет ли Тегеран свои обязательства в рамках сделки по атому. После того как Трамп передаст уведомление законодателям, у них будет 60 дней, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение.
Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.
Трамп неоднократно критиковал данный документ, обвиняя Иран в том, что он не придерживается договоренностей. В частности, выступая с трибуны Генассамблеи ООН 19 сентября, глава Белого дома назвал СВПД худшей сделкой в истории США, выразив мнение, что Исламская Республика является "страной- изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". В апреле администрация США объявила о начале процесса полного пересмотра политики страны в отношении Ирана.
Как объявил ранее Белый дом, Трамп в пятницу в 12:45 по местному времени (19:45 мск) выступит с заявлением, в котором намерен изложить новую стратегию США по отношению к Ирану.