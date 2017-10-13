Трамп поручит минфину разработать пакет санкций против ВС Ирана

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявит о том, что дает указание министерству финансов разработать новый пакет санкций против членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) за якобы осуществляемую ими поддержку террористической деятельности в регионе. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон на специальном брифинге для журналистов, проводившемся в формате телеконференции.

"Президент намерен объявить о том, что он дает указание министерству финансов в рамках исполнительных указов принять дополнительные меры против КСИР за поддержку терроризма в регионе. Речь будет идти о целенаправленных санкциях против лиц и ряда организаций - частично или полностью принадлежащих КСИР, - которые напрямую оказывают поддержку террористической деятельности: экспортируют оружие, боеприпасы, предпринимают действия в киберпространстве", - информировал госсекретарь.

"Министру финансов будут даны широкие полномочия для того, чтобы идентифицировать этих [лиц и эти организации] и ввести против них дополнительные санкции. Мы также обсуждаем с нашими европейскими и другими партнерами возможность введения ими дополнительных рестрикций в связи с действиями [КСИР]", - сказал он.

При этом он уточнил, что до сведения этих государств доведен тот факт, что новые ограничения не будут нарушать их обязательства в рамках СВПД. "Эти санкции будут введены за действия, не связанные с ядерной сферой", - уточнил Тиллерсон.

Ранее представитель правительства Ирана Мохаммад Багер Нобахт заявил, что США присоединятся к лагерю террористов, если КСИР будет причислен Вашингтоном к экстремистским организациям. При этом он отметил, что "мир должен быть благодарен КСИР за его борьбу с террористами, особенно против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Как объявил ранее Белый дом, Трамп в пятницу в 12:45 по местному времени (19:45 мск) выступит с заявлением, в котором намерен изложить новую стратегию США по отношению к Ирану.