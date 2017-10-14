Порошенко пообещал не допустить повторения ошибок прошлого

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КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Не допустить ошибок столетней давности пообещал президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил на церемонии присяги курсантов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
"Как президент, как верховный главнокомандующий я гарантирую, что не допущу повторения ошибок 100-летней давности", - сказал глава украинского государства.
Порошенко однако не привел ни одного примера исторических ошибок. Он только отметил, что тогда "независимость потеряли не военные, ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться".
Президент заметил, что в его команде хорошо знают историю страны. "Относительно нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники истории, однако в моей команде очень хорошо изучили ее уроки", - добавил Порошенко.