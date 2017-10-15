Нетаньяху поздравил Трампа с "важным решением" по иранской ядерной проблеме

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал еженедельное заседание правительства страны в воскресенье с поздравлений в адрес президента США Дональда Трампа с "важным решением" по Ирану.

"Я хотел бы открыть заседание кабинета министров, поздравив президента Трампа с его важным решением по Ирану", - сказал глава израильского правительства министрам. Высказывания премьера распространила в воскресенье его канцелярия.

В пятницу Трамп изложил новую и более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

"Решение президента Трампа создает возможность исправить ядерное соглашение и остановить растущую иранскую агрессию в нашем регионе", - сказал Нетаньяху.

По его мнению, "каждое ответственное правительство и каждый, кто хочет содействовать миру и безопасности в мире, должен воспользоваться возможностью, которую создал президент Трамп, чтобы улучшить или отменить соглашение и, конечно, остановить иранскую агрессию".

Глава израильского правительства считает, что "если ничего не изменится, то у Ирана будет арсенал ядерного оружия в течение нескольких лет". "Соглашение не предотвращает этого, оно создает гарантированный путь для создания системы обогащения [урана], который может привести к быстрому скачку к десяткам атомных бомб", - сказал премьер на заседании израильского кабинета министров.