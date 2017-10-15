Хейли: США надеются улучшить соглашение по иранской ядерной программе

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НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. США остаются участниками Совместного всеобъемлющего плана действий, так как не теряют надежды изменить к лучшему ход урегулирования ядерной проблемы Ирана. Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании NBC постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.
"Я считаю, что пока мы останемся участниками соглашения", - отметила дипломат.
"Мы надеемся на то, что сможем изменить ситуацию к лучшему. Такова наша цель. Поэтому в настоящий момент мы участвуем в соглашении, чтобы прикинуть, каким образом его улучшить", - пояснила Хейли. "Мы просто пытаемся сделать ситуацию более благоприятной с тем, чтобы американский народ чувствовал себя безопаснее", - добавила постпред.
Она также объяснила пристальное внимание Вашингтона к ядерной сделке нежеланием того, чтобы ситуация вокруг Ирана стала развиваться по сценарию КНДР. "Мы говорим сейчас, что нельзя позволить Ирану стать следующей Северной Кореей", - указала дипломат.