Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хейли: США надеются улучшить соглашение по иранской ядерной программе

Международная панорама
15 октября, 18:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, октября. /ТАСС

Постпред США при ООН объяснила пристальное внимание Вашингтона к ядерной сделке нежеланием того, чтобы ситуация вокруг Ирана стала развиваться по сценарию КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. США остаются участниками Совместного всеобъемлющего плана действий, так как не теряют надежды изменить к лучшему ход урегулирования ядерной проблемы Ирана. Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании NBC постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

Смотрите также

Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном

Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану

Иран рассчитывает на контакты с Россией в свете заявления Трампа о ядерной сделке

"Я считаю, что пока мы останемся участниками соглашения", - отметила дипломат.

"Мы надеемся на то, что сможем изменить ситуацию к лучшему. Такова наша цель. Поэтому в настоящий момент мы участвуем в соглашении, чтобы прикинуть, каким образом его улучшить", - пояснила Хейли. "Мы просто пытаемся сделать ситуацию более благоприятной с тем, чтобы американский народ чувствовал себя безопаснее", - добавила постпред.

Она также объяснила пристальное внимание Вашингтона к ядерной сделке нежеланием того, чтобы ситуация вокруг Ирана стала развиваться по сценарию КНДР. "Мы говорим сейчас, что нельзя позволить Ирану стать следующей Северной Кореей", - указала дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Иран КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: власти США приступят к реализации закона об ужесточении санкций в отношении РФ
2
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
3
Сооронбай Жээнбеков лидирует на президентских выборах в Киргизии
4
Зариф: если США откажутся от ядерной сделки, никто не будет им доверять
5
Сирия требует немедленного вывода войск Турции из страны
6
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
7
Хиллари Клинтон утверждает, что Россия стремилась навредить ей на президентских выборах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама