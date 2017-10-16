Венесуэльская оппозиция отказалась признавать итоги региональных выборов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) отказалась признавать результаты воскресных губернаторских выборов. Соответствующее заявление сделал в воскресенье глава предвыборной кампании БДЕ Херардо Блайд. Трансляция его выступления в прямом эфире велась в сервисе YouTube.

"Мы не признаем результаты, предъявленные Национальным избирательным советом (НИС)", - сказал Блайд. По его словам, оппозиция будет требовать проверки всех этапов голосования в регионах, включая те, где победили ее представители.

По данным НИС, кандидаты от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы получили 17 губернаторских постов, оппозиционеры - пять. Обработка результатов голосования в штате Боливар еще не завершена.