Венесуэльская оппозиция отказалась признавать итоги региональных выборов

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) отказалась признавать результаты воскресных губернаторских выборов. Соответствующее заявление сделал в воскресенье глава предвыборной кампании БДЕ Херардо Блайд. Трансляция его выступления в прямом эфире велась в сервисе YouTube.
"Мы не признаем результаты, предъявленные Национальным избирательным советом (НИС)", - сказал Блайд. По его словам, оппозиция будет требовать проверки всех этапов голосования в регионах, включая те, где победили ее представители.
По данным НИС, кандидаты от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы получили 17 губернаторских постов, оппозиционеры - пять. Обработка результатов голосования в штате Боливар еще не завершена.