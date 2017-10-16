Мадрид не удовлетворен ответом главы Каталонии по ситуации с независимостью

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Ответ главы Каталонии Карлеса Пучдемона на запрос, была ли провозглашена независимость автономной области, не удовлетворил правительство Испании. Об этом заявил в понедельник министр юстиции Рафаэль Катала Поло, чьи слова приводит агентство EFE.

Региональному лидеру был дан срок до 10:00 по местному времени (11:00 мск), чтобы объяснить ситуацию. По мнению главы минюста, в ответном письме Мадриду не хватает ясности.

1 октября в автономии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

10 октября руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в силу. Рахой дал властям автономии время до понедельника, чтобы прояснить ситуацию. Мадрид настаивал на четком ответе, была ли провозглашена независимость региона. Теперь, чтобы избежать жесткого ответа со стороны центрального правительства, Пучдемону дается срок до четверга, чтобы исправить ситуацию.

В противном случае власти королевства могут применить 155-ю статью конституции. Она позволяет приостановить самоуправление Каталонии.