"Пешмерга": Багдад дорого заплатит за операцию в Киркуке

Число детей под опекой соцслужб в Англии и Уэльсе стало максимальным за последние 7 летСоциальная ответственность 16 октября, 18:01
Сафиуллин проиграл Бхамбри в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 17:50
Британский актер Рой Дотрис умер на 95-м году жизниКультура 16 октября, 17:47
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру МарьяновуПроисшествия 16 октября, 17:44
Канадские ученые создали бетон со свойствами сталиСоциальная ответственность 16 октября, 17:43
Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" по зарплатам врачам, воспитателямЭкономика и бизнес 16 октября, 17:32
В Мурманске откроют детский технопарк "Кванториум"Общество 16 октября, 17:20
ЮНЕСКО получила нового гендиректора, но может лишиться США и ИзраиляОбщество 16 октября, 17:14
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звездНаука 16 октября, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Центральное правительство Ирака дорого заплатит за военную операцию в спорной провинции Киркук. С таким предупреждением выступило командование курдскими военизированными формированиями "пешмерга", выдержки из которого приводит в понедельник советник главы Иракского Курдистана Масуда Барзани Хайман Хурами в "Twitter".
"Ответственность за эту агрессию несет, в первую очередь, правительство [премьер-министра Ирака Хейдара] аль-Абади, они заплатят за это тяжелую цену", - заявили в ополчении.
Вместе с тем в "пешмерга" обвинили ряд функционеров оппозиционного партии Барзани Патриотического союза Курдистана (ПСК) и лояльных им подразделений ополчения в предательстве и сдаче позиций иракским военным.
В понедельник утром иракский премьер отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Как утверждают в Багдаде, за время операции под контроль центра удалось вернуть крупнейшую в провинции военную базу K1, местный аэропорт, а также несколько объектов нефтегазовой инфраструктуры, в том числе месторождения и НПЗ, принадлежащих иракской госпомпании.
Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. На минувшей неделе в СМИ неоднократно появлялась и официально опровергалась информация о якобы переданном Багдадом ультиматуме для урегулирования кризисной ситуации. В списке, по одной из версий, переданном курдским лидерам президентом Фуадом Маасумом во время поездки в Сулейманию, значилась передача нефтяных месторождений в Киркуке от "пешмерга", лояльных ПСК, федеральным силам.
25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел в нарушение конституции, и не признает результатов голосования. Несмотря на запрет центральных властей, плебисцит состоялся и в Киркуке.