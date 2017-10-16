"Пешмерга": Багдад дорого заплатит за операцию в Киркуке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Центральное правительство Ирака дорого заплатит за военную операцию в спорной провинции Киркук. С таким предупреждением выступило командование курдскими военизированными формированиями "пешмерга", выдержки из которого приводит в понедельник советник главы Иракского Курдистана Масуда Барзани Хайман Хурами в "Twitter".

"Ответственность за эту агрессию несет, в первую очередь, правительство [премьер-министра Ирака Хейдара] аль-Абади, они заплатят за это тяжелую цену", - заявили в ополчении.

Вместе с тем в "пешмерга" обвинили ряд функционеров оппозиционного партии Барзани Патриотического союза Курдистана (ПСК) и лояльных им подразделений ополчения в предательстве и сдаче позиций иракским военным.

В понедельник утром иракский премьер отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Как утверждают в Багдаде, за время операции под контроль центра удалось вернуть крупнейшую в провинции военную базу K1, местный аэропорт, а также несколько объектов нефтегазовой инфраструктуры, в том числе месторождения и НПЗ, принадлежащих иракской госпомпании.

Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. На минувшей неделе в СМИ неоднократно появлялась и официально опровергалась информация о якобы переданном Багдадом ультиматуме для урегулирования кризисной ситуации. В списке, по одной из версий, переданном курдским лидерам президентом Фуадом Маасумом во время поездки в Сулейманию, значилась передача нефтяных месторождений в Киркуке от "пешмерга", лояльных ПСК, федеральным силам.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел в нарушение конституции, и не признает результатов голосования. Несмотря на запрет центральных властей, плебисцит состоялся и в Киркуке.