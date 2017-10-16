СМИ: курдское ополчение оставило несколько позиций к югу от Киркука

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Курдские военизированные формирования "пешмерга" оставили свои позиции в населенных пунктах Телль-эль-Вард и Таза-Хурмату к югу и юго-западу от Киркука (административного центра одноименной провинции) на фоне продвижения правительственных сил Ирака. Об этом сообщил в понедельник телеканал Rudaw.

По его данным, отход курдского ополчения из пригородов Киркука является тактическим маневром.

Вместе с тем, министерство по делам "пешмерга" (минобороны Иракского Курдистана) заявило о переброске курдского спецназа и тяжелого вооружения на юго-запад Киркука. Численность передислоцированных из Эрбиля (административной столицы курдской автономии Ирака) сил не уточняется.

Ранее в понедельник пресс-служба ВС Ирака проинформировала о возвращении контроля над несколькими стратегическими объектами в провинции.

Как передает Rudaw, ситуацию в северной нефтяной столице Ирака в настоящий момент обсуждает командование "пешмерга" с представителями международной контртеррористической коалиции во главе с США.