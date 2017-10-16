Власти Иракского Курдистана заявили о продвижении правительственных иракских сил в Киркуке

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана заявляют о начале активного продвижения иракских сил в направлении некоторых объектов, расположенных в провинции Киркук. Об этом в понедельник сообщил новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление Совета безопасности автономного региона.

По утверждению Совета безопасности, "иракские силы продвигаются для занятия некоторых объектов [в провинции Киркук]". По данным властей автономии, правительственные силы "стремятся взять под контроль военную базу K1 (расположена на западе Киркука - прим. ТАСС) и нефтяные месторождения".

Другие источники приводят заявления иракской стороны, свидетельствующие о том, что передвижения правительственных сил нацелены на восстановление контроля над базой K1 и военным аэропортом. Также сообщается, что маневры иракской армии "являются только передислокацией отдельных ее подразделений".

Официальные заявления по данному поводу со стороны Багдада не поступали.