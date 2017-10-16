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Власти Иракского Курдистана заявили о продвижении правительственных иракских сил в Киркуке

Международная панорама
16 октября, 1:54 UTC+3 КАИР КАИР 16, октября. /ТАСС

Официальные заявления по данному поводу со стороны Багдада не поступали

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КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана заявляют о начале активного продвижения иракских сил в направлении некоторых объектов, расположенных в провинции Киркук. Об этом в понедельник сообщил новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление Совета безопасности автономного региона.

По утверждению Совета безопасности, "иракские силы продвигаются для занятия некоторых объектов [в провинции Киркук]". По данным властей автономии, правительственные силы "стремятся взять под контроль военную базу K1 (расположена на западе Киркука - прим. ТАСС) и нефтяные месторождения".

Другие источники приводят заявления иракской стороны, свидетельствующие о том, что передвижения правительственных сил нацелены на восстановление контроля над базой K1 и военным аэропортом. Также сообщается, что маневры иракской армии "являются только передислокацией отдельных ее подразделений".

Официальные заявления по данному поводу со стороны Багдада не поступали.

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