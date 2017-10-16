В Пентагоне призвали иракских военных и курдские отряды избегать конфликтов

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США в воскресенье призвало иракских военных и членов курдских формирований избегать "действий, которые способны привести к эскалации".

"Мы выступаем против насилия с любой стороны, а также против дестабилизирующих действий, которые мешают борьбе с ИГ (запрещенная в РФ группировка "Исламское государство") и еще больше подрывают стабильность Ирака", - заявила журналистам представитель Пентагона Лаура Сил, слова которой передает агентство Reuters.

В минобороны подчеркивают, что США поддерживают "единый Ирак" и рассматривают диалог, как наилучший способ урегулирования. "Несмотря на вызывающее сожаление решение курдского регионального правительства в одностороннем порядке провести референдум, диалог остается лучшим способом снизить напряженность и разрешить давние проблемы в соответствии с конституцией Ирака", - отметила Сил.

Кроме того, Вашингтон призывает все стороны в регионе сконцентрировать усилия на борьбе с ИГ и не допускать напряженности среди жителей Ирака.

Ранее министр внутренних дел Ирака Касем Хусейн аль-Араджи опроверг поступающие сообщения о военной операции правительственных сил в районе провинции Киркук. По его словам, там идет передислокация федеральных сил после уничтожения террористической группировки ИГ.

Вместе с тем поступает противоречивая информация о продвижении иракских правительственных сил, в первую очередь, народного ополчения (шиитские отряды), на позиции курдских военизированных отрядов "пешмерга" на подступах к Киркуку.

Ранее в командовании "пешмерга" заявили, что отвергли требование народного ополчения оставить позиции в Киркуке и передать их под контроль правительственных сил.

Между тем Госдепартамент обеспокоен сообщениями о "конфронтации" и следит за ситуацией в иракской провинции.

"Мы пристально следим за ситуацией в Киркуке и мы очень обеспокоены сообщениями о конфронтации. Мы работаем со всеми сторонами в Ираке с целью снизить напряженность", - сказали в американском внешнеполитическом ведомстве.