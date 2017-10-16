В "пешмерга" заявили, что сохраняют контроль над двумя нефтяными полями вблизи Киркука

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Курдские военизированные формирования "пешмерга" продолжают контролировать два нефтяных месторождения в районе Киркука. Об этом передает телеканал Rudaw со ссылкой на ополчение.

"Силы "пешмерга" остаются на двух крупных нефтяных месторождениях в Киркуке Havana и Bai Hassan, защищая их от атакующих иракских войск", - сообщил телестанции представитель министерства по делам "пешмерга" (минобороны Иракского Курдистана) Халгурд Хикмат.

По его словам, курдские бойцы также сохраняют свои позиции на западе Киркука, "однако восточный фронт был оставлен". "Мы перегруппируем наши силы", - отметил Хикмат, сообщив также о том, что курдское ополчение проводит контратаки на иракские ВС.

В понедельник утром иракский премьер отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Как утверждают в Багдаде, за время операции под контроль центра удалось вернуть крупнейшую в провинции военную базу K1, местный аэропорт, а также несколько объектов нефтегазовой инфраструктуры, в том числе месторождения и НПЗ, принадлежащих иракской госкомпании.

Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. На минувшей неделе в СМИ неоднократно появлялась и официально опровергалась информация о якобы переданном Багдадом ультиматуме для урегулирования кризисной ситуации. В списке, по одной из версий, переданном курдским лидерам президентом Фуадом Маасумом во время поездки в Сулейманию, значилась передача нефтяных месторождений в Киркуке от "пешмерга", лояльных Патриотическому союзу Курдистана, федеральным силам.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел в нарушение конституции, и не признает результатов голосования. Несмотря на запрет центральных властей, плебисцит состоялся и в Киркуке.