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Трамп считает, что Куба несет ответственность за атаки на дипломатов США

Международная панорама
16 октября, 22:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, октября. /ТАСС

Отношения между двумя странами в очередной раз обострились: США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване и потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипмиссию в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что власти Кубы несут ответственность за предполагаемые "акустические атаки" на американских дипломатов в островном государстве. Об этом американский лидер заявил в понедельник на пресс-конференции в Розовом саду в Белом доме. Трансляцию выступления вели местные СМИ.

"Я считаю, что Куба ответственна [за эти атаки]. Это очень необычные атаки. Я уверен, что Куба несет ответственность", - отметил он.

Отношения между двумя странами в очередной раз обострились: США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване и потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипмиссию в Вашингтоне. Данное решение стало ответом на некие "акустические атаки", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали 22 американских госслужащих.

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