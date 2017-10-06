Трамп: санкции с Кубы не снимут, пока кубинцы не получат "политическую свободу"

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Вашингтон не будет снимать действующие в отношении Гаваны санкции, пока кубинские власти не обеспечат свободу для своих граждан.

Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном Месяцу испанского наследия.

"Мы предприняли решительные действия, чтобы поддержать хороших людей на Кубе и в Венесуэле. <...> Мы не будем снимать санкции с кубинского режима, пока он не обеспечит полную политическую свободу для кубинского народа", - сказал глава государства. При этом Трамп выразил надежду на то, что Западное полушарие будет жить в "свободе и процветании".

Кроме того, продолжил американский лидер, США "поддерживают народ Венесуэлы, страдающий от притеснений со стороны социалистов". "Мы призываем к восстановлению демократии для народа Венесуэлы", - утверждал Трамп. В своем выступлении он подверг резкой критике социалистическую и коммунистическую идеологии.

Экс-президент США Барак Обама в декабре 2014 года объявил о решении нормализовать отношения с Кубой, так как политика изоляции островного государства не принесла результата. В 2015 году после более чем 50-летнего перерыва в Вашингтоне и Гаване возобновили работу посольства обеих стран, были отменены многие ограничения, действовавшие в отношении Кубы.

Однако администрация Трампа решила занять более жесткую позицию по отношению к кубинским властям. Отношения двух стран стали еще более напряженными после причинения вреда здоровью работавшим на острове дипломатам из США в результате неких "акустических атак", источник которых пока не установлен.

Вашингтон за последний год ужесточил санкционный режим в отношении Венесуэлы, персональные ограничения были введены против президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, которого Белый дом назвал диктатором.