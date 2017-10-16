CNN: КНДР пока не заинтересована в дипломатических контактах с США

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. КНДР не заинтересована в налаживании дипломатического диалога с США до тех пор, пока Пхеньяну не удастся создать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную достичь Восточного побережья Соединенных Штатов. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Она ссылается на информацию, полученную от неназванного северокорейского чиновника. Как сообщает CNN, он заявил телеканалу, что Пхеньян не отказывается от дипломатии в принципе, однако пока время для этого еще не пришло. "Прежде чем мы будем вести переговоры с администрацией [президента Дональда] Трампа, мы хотим послать ясный сигнал, что КНДР обладает надежными оборонительными и наступательными возможностями для противостояния любой агрессии со стороны Соединенных Штатов", - приводит телеканал слова своего источника.

CNN отмечает, что, как заявил чиновник, речь идет о достижении Пхеньяном цели, заключающейся в создании МБР, которая будет способна достичь "Восточного побережья континентальной части США".

Как заявил этот неназванный представитель КНДР, Пхеньян также намерен провести наземное ядерное испытание и протестировать МБР, способную достичь территории американского острова Гуам, расположенного в Тихом океане.

По словам чиновника, одно или оба этих испытания могут быть проведены во время совместных военных морских учений США и Южной Кореи, которые начались в понедельник и продлятся десять дней, или же совпасть по времени с азиатским турне Трампа в следующем месяце, сообщает CNN.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые КНДР и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении республики. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а Трамп пригрозил КНДР полным уничтожением.