Действия РФ в рамках ООН в отношении КНДР направлены на нераспространение ядерного оружия

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Действия РФ в отношении КНДР во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН направлены против распространения ядерного оружия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник в эфире телеканала "Россия 1".

"Россия не меняла свою позицию по Северной Корее. Мы всегда выступали за необходимость сохранения режима нераспространения [ядерного оружия], настаивали на том, чтобы Северная Корея вступила в соглашение о глобальном нераспространении ядерного оружия, потому что считаем, что это важнейшее условие сохранения мира и стабильности", - сказала она, отметив, что делегация КНДР на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) выразила "обиду" в связи с поддержкой Россией в Совете Безопасности ООН санкций против КНДР.

"Мы как ответственный [участник] международных групп не могли поступить в этой ситуации иначе", - пояснила Матвиенко. Как добавила председатель Совета Федерации, резолюция Совбеза ООН, в числе прочего, призывает вернуться за стол переговоров, поэтому Россия поддержала ее.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении КНДР.

В документе отмечается, что речь идет о резолюции от 30 ноября 2016 года, принятой в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний. Указ, объем которого вместе с приложениями составляет почти 40 страниц, уточняет некоторые меры, введенные в 2007 году в связи с резолюцией Совбеза ООН от 14 октября 2006 года. В частности, он содержит перечень из 11 граждан КНДР, связанных с ядерной программой КНДР, к которым применяются ограничения. Также к указу прилагается аналогичный список из 10 юридических лиц.

Утвержден перечень материалов, технологий и продукции, поставка которой в КНДР запрещена. Ограничения коснулись и некоторых предметов роскоши, в том числе ковров и гобеленов стоимостью более 500 долларов, а также посуды из фарфора или костяного фарфора стоимостью более 100 долларов.