Косачев: решение ЕС о новых санкциях в отношении КНДР - несвоевременная мера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает несвоевременным сигналом из Брюсселя новые односторонние санкции Евросоюза в отношении КНДР. Об этом сенатор заявил ТАСС в понедельник.

"Думается, нынешнее решение Евросоюза о введении новых односторонних санкций против КНДР - совсем не тот сигнал, который сейчас особенно нужен из Брюсселя применительно к сложной северокорейской проблеме. Ведь сегодня она не сводится к банальному невыполнению Пхеньяном резолюций Совбеза ООН, но привела к фактическому противостоянию США и КНДР на грани вооруженного конфликта", - сказал он.

По мнению Косачева, своими односторонними мерами против КНДР Европейский Союз лишь доказывает свою преданность атлантическому "братству по оружию", но тем же объективно снижает свой авторитет как независимого международного игрока, которому могли бы доверять все стороны международных конфликтов.

"Усиление давления на КНДР, однозначно, не подвигнет ее к диалогу, да и в любом случае, чтобы побудить к диалогу нужно таковой предлагать, а не только выкручивать руки. Но, увы, Брюссель предпочел роль послушной тени Вашингтона", - отметил Косачев.

Евросоюз в понедельник принял новые односторонние санкции против КНДР, введя новые ограничения на торговлю нефтью, финансовые транзакции и создание совместных предприятий, а также включив в свой черный список для этой страны трех чиновников и 6 организаций. Согласно опубликованному в Официальном журнале ЕС документу, в черный список занесены два высших офицера, занимающихся тыловым снабжением Корейской народной армии, а также секретарь посольства КНДР в Луанде, занимавшийся фрахтом судов под флагом Анголы для организации поставок в КНДР товаров, запрещенных ООН. Кроме того, европейскому бизнесу, предприятиям и организациям запрещены любые контакты с Корейской народной армией, Министерством обороны КНДР, а также с четырьмя крупными компаниями, занимающимися международной торговлей и морскими перевозками.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении нее. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.