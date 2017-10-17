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Мадуро: выборы 15 октября показали поддержку народом правительства Венесуэлы

Международная панорама
17 октября, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Президент Венесуэлы отметил, что при новой администрации США оппозиция стала действовать более активно

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Результаты губернаторских выборов в Венесуэле 15 октября свидетельствуют о поддержке народом правительства страны и политического курса, заданного Уго Чавесом. Об этом заявил во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с представителями мировых СМИ.

"Мы со смирением принимаем эту победу, - сказал он. - И вместе с тем это важное послание от народа Венесуэлы правительству Соединенных Штатов".

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Мадуро отметил, что при новой администрации США оппозиция стала более активно выступать против правительства. "Но я по-прежнему готов к диалогу с оппозицией, я протягиваю руку <...>, - отметил он. - Но это они отказываются от диалога".

Глава южноамериканского государства указал на необходимость соответственно оценить итоги выборов 15 октября. "Представьте, что было бы, если бы такую же победу одержала оппозиция, что бы они тогда сказали? Но победили мы", - отметил президент Венесуэлы.

Губернаторские выборы в Венесуэле завершились победой кандидатов от Единой социалистической партии. По данным Национального избирательного совета южноамериканской страны, обнародовавшего итоги голосования в 22 из 23 штатов, проправительственные кандидаты возглавят 17 регионов, а оппозиция - пять.

На встрече с прессой Мадуро заявил о победе своих сторонников также в штате Боливар.

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