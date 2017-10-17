CNN: Тиллерсон может не продержаться на своей должности дольше января следующего года

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Отношения между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном становятся все более напряженными, и последний может не продержаться на своей должности дольше января следующего года. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

Как отмечают ее источники среди видных представителей Республиканской партии, они не ожидают, что Тиллерсон сохранит свой пост в следующем году. По их словам, госсекретарь и президент "сильно не нравятся" друг другу, особенно после того, как в СМИ появилась информация о том, что Тиллерсон однажды якобы назвал Трампа "болваном", отмечает телеканал.

В качестве возможной замены Тиллерсону источники американских СМИ ранее называли постпреда США при ООН Никки Хейли и директора ЦРУ Майкла Помпео. Как сообщает CNN, некоторые члены администрации высказываются против кандидатуры Хейли, не желая видеть ее на столь заметной должности.

По данным телеканала, Тиллерсона пока не увольняют, так как против этого выступает руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, который желает снизить темпы отставок в администрации Трампа. Лишь в конце сентября свою должность покинул министр здравоохранения и социальных служб Томас Прайс, в отношении которого проводилось внутриведомственное расследование по поводу приемлемости оплаты чартерных авиарейсов за бюджетные средства.

Ранее телеканал Эн-би-си сообщил, что около трех месяцев назад Тиллерсон якобы назвал Трампа "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее госсекретарь опроверг эту информацию, а Трамп призвал Эн-би-си извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение достоверным.

В воскресенье Тиллерсон в очередной раз заявил, что не собирается покидать должность госсекретаря, а свои отношения с президентом описал как "исключительно открытые, откровенные и прямые".