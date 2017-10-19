Помощник президента США по нацбезопасности обвинил РФ и Иран в разжигании войны в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Россия и Иран, поддерживая Дамаск, способствуют междоусобной войне в Сирии. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Фонде защиты демократий.

"Россия и Иран помогают сохранять несущий смерть режим [президента Башара] Асада в Сирии. Эта ось помогает продолжать междоусобную войну, которая в свою очередь позволяет поддерживать исламистских террористов, представляющих себя в качестве патронов и защитников сторон внутреннего конфликта", - утверждал Макмастер.

По его версии, Иран "со своей стороны использует этот конфликт, а также конфликты в Ираке и Йемене ради своих игрищ с целью запугать Израиль и Саудовскую Аравию". С точки зрения Макмастера, эти факторы обусловили "повышение уровня угроз национальной безопасности США, компетенция которых в сфере стратегии, наоборот, существенно снизилась".

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.