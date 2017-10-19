Трамп вновь посетовал на отсутствие у СМИ США интереса к связям Клинтон с РФ

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выразил недоумение по поводу отсутствия у американских СМИ какого-либо интереса к связям с Россией экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп, в частности, упомянул урановую сделку с Россией, заключению которой якобы поспособствовала Клинтон.

"Урановая сделка с Россией, осуществленная при содействии Клинтон и при полной осведомленности [об этом] администрации [Барака] Обамы, представляет собой главную новость, которой специализирующиеся на фальшивых новостях СМИ не хотят заниматься", - написал президент в четверг на своей странице в Twitter.

Uranium deal to Russia, with Clinton help and Obama Administration knowledge, is the biggest story that Fake Media doesn't want to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 октября 2017 г.

"Настоящая новость о России"

Позже во время встречи с губернатором Пуэрто-Рико Рикардо Россельо в Белом доме Трамп заявил журналистам, что СМИ необходимо обратить внимание на урановую сделку, а не на продолжающееся расследование приписываемого России вмешательства в прошлогодние президентские выборы и возможный сговор его избирательного штаба с Москвой. "Вот ваша новость. Вот настоящая новость о России, настоящая новость про уран", - отметил он.

"То, что они [СМИ] говорят о сговоре, которого не было, это не новость, это сфабрикованный материал, - считает Трамп. - Ваша настоящая новость о России - уран и о том, как она получила огромный процент имеющегося у нас урана. Для меня это одна из крупнейших новостей десятилетия. Не сегодняшнего дня, а десятилетия", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "ведущие СМИ не хотят освещать эту новость, потому что она затрагивает людей, которых они защищают, и в этом состоит вся проблема". "Это важная новость - уран и то, как Россия получила 20% нашего урана, и, честно говоря, это позор; и позор, что лживые СМИ не будут это освещать, так печально", - заключил Трамп.

Ранее американский лидер не раз сетовал на то, что многие газеты и телекомпании США охотно распространяют о нем и членах его администрации самые невероятные небылицы, обвиняя чуть ли не в заговоре с Москвой против американской демократии, но при этом упорно не замечают очевидных, с его точки зрения, связей Клинтон с российскими властями. Так, еще в феврале, поднимая этот вопрос, он обвинил Клинтон в том, что, будучи госсекретарем США, она "отдала России 20%" американского урана, и тогда это совершенно не заинтересовало ни прессу, ни телевидение. Президент также заявил, что брат Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон, якобы "положил в карман $180 тыс. от компании Uranium One, которой Клинтон и передала упомянутые 20% урана.

Uranium One является одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний. Она зарегистрирована в Канаде и имеет глобально диверсифицированный портфель международных активов в Казахстане, США и Австралии. Госкорпорации "Росатом" через ее аффилированные лица принадлежит 100% находящихся в обращении обыкновенных акций Uranium One.