NYT: сын Трампа знал, что обещанный ему компромат на Клинтон якобы предоставила РФ

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Сын президента США Дональд Трамп - младший, согласившись встретиться с юристом из РФ летом прошлого года, знал, что обещанная ему компрометирующая информация об экс-госсекретаре Хиллари Клинтон могла быть предоставлена властями России. Трамп-младший в своих разъяснения в минувшие выходные ни словом не обмолвился о данном обстоятельстве, сообщила в понедельник газета The New York Times.

Со слов трех источников

Она ссылается на три источника, которые знакомы с содержанием письма, которое направил Трампу-младшему американский музыкальный продюсер Роб Годстоун, организовавший его встречу с российским юристом Натальей Весельницкой. В этом послании содержалось указание на то, что источником предположительно компрометирующей Клинтон информации являются власти РФ. Как признает издание, в письме не уточнялось, касается ли компромат взлома прошлым летом электронной почты избирательного штаба Клинтон и руководства Национального комитета Демократической партии США.

The New York Times не приводит дословное содержание письма Голдстоуна сыну Дональда Трампа. Более того, газета предполагает, что продюсер по электронной почте просто передавал данные, поступившие к нему через вторые - третьи руки.

Газета навела справки адвоката Алана Футерфаса, представляющего интересы Трампа-младшего. "С моей точки зрения, во многом речь идет ни о чем. Роберт Голдстоун был занят, связался по электронной почте с Дональдом-младшим и сказал, что у кого-то есть информация, касавшаяся противоправных действий лидера предвыборной гонки Демократической партии Хиллари Клинтон в ее делах с Россией", - приводит газета ответ Футерфаса.

"Дональд-младший из всего этого понял, что у кого-то есть полезная для избирательной кампании информация, поступившая от человека, которого он знает. Дональд-младший не знал заранее, какую именно информацию, если таковая вообще была, предстоит обсуждать", - добавил юрист.

Статья в The New York Times

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Годстоун не ответил на запрос ТАСС по электронной почте с просьбой предоставить подробности. Он является главой базирующейся в Нью-Йорке компании Oui 2 Entertainment. Как сообщается на ее официальном сайте, фирма занимается проведением различных мероприятий, связями с общественностью и иной деятельностью. По данным газеты The New York Times, Годстоун является продюсером российского певца Эмина Агаларова, с отцом последнего Дональд Трамп взаимодействовал при проведении конкурса "Мисс Вселенная - 2013" в Москве и обсуждал возможное деловое сотрудничество.

Сандал вокруг Трампа

Политические оппоненты президента США в свете публикации The New York Times о встрече Трампа-младшего с Весельницкой выступили с новыми обвинениями по поводу якобы имевшихся контактов между предвыборным штабом республиканца и Россией.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали подобные инсинуации. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

Кремлю, как заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, юрист Наталья Весельницкая не знакома.