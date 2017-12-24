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Король Испании заявил, что ситуация в Каталонии не может снова привести к конфронтации

Международная панорама
24 декабря, 23:39 UTC+3 МАДРИД 24, декабря. /ТАСС

Филипп VI подчеркнул, что каждый житель страны "может мыслить, защищать и сопоставлять свободно и демократически свои мнения и идеи", но не навязывать их

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Король Испании Филипп VI

Король Испании Филипп VI

© AP Photo/Michael Probst

МАДРИД, 24 декабря. /ТАСС/. Ситуация в Каталонии после региональных парламентских выборов не может вновь привести к противостоянию. Об этом заявил король Испании Филипп VI в распространенном в воскресенье рождественском обращении к нации.

"Путь в Каталонии не может снова привести к конфронтации или отстранению, он должен привести к сосуществованию в каталонском обществе, восстанавливающему спокойствие, стабильность и взаимное уважение", - отметил монарх. По его словам, "несколько дней назад жители Каталонии проголосовали, чтобы избрать своих представителей в парламенте, которые теперь должны противостоять проблемам, затрагивающим всех каталонцев".

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"Испания - зрелая демократия, где любой гражданин может мыслить, защищать и сопоставлять свободно и демократически свои мнения и идеи, но не навязывать свои собственные идеи", - сказал король. Он также обратил внимание на необходимость восстановления "доверия, престижа и лучшего образа Каталонии".

Досрочные выборы в региональное законодательное собрание прошли в Каталонии в четверг. По их итогам политические силы, выступающие за независимость автономии, вновь получили абсолютное большинство в 135-местном парламенте автономной области. Трем партиям, поддерживающим разрыв с Испанией, достается 70 кресел: коалиция "Вместе за Каталонию" экс-лидера автономии Карлеса Пучдемона получает 34 места, "Левые республиканцы Каталонии" заключенного под стражу бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса - 32 мандата и "Кандидаты за народное единство" - 4.

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27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

После одобрения этой статьи председатель испанского кабмина Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей главу автономии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил каталонский парламент и назначил на 21 декабря выборы в Каталонии.

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Рахой, Мариано Пучдемон, Карлес Филипп VI (король Испании)
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