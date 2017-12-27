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Стороны конфликта в Донбассе доставили пленных для обмена на КПП "Майорск"

Международная панорама
27 декабря, 12:58 UTC+3

На место обмена прибыли 74 украинских силовика, удерживавшихся в провозглашенных ЛНР и ДНР, а также 306 пленных ополченцев, которых удерживала украинская сторона

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МАЙОРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Удерживаемые Украиной лица, которые в рамках обмена пленными должны быть переданы провозглашенным ЛНР и ДНР, прибыли к месту обмена на линии соприкосновения - КПП "Майорск" в районе Горловки. Об этом сообщила представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

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"Удерживаемые Украиной военнопленные также прибыли к обозначенному месту ожидаемого обмена, - приводит ее слова Луганскинформцентр. - ЛНР готова к обмену".

74 украинских силовика, удерживавшиеся в провозглашенных ДНР и ЛНР, прибыли в сопровождении представителей республик в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Дарьи Морозовой и Ольги Кобцевой. Группа пленных из 306 человек, удерживавшихся украинской стороной, прибыла в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного креста (МККК).

Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" - один из ключевых пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 года в столице Белоруссии. Однако в течение последних 14 месяцев обмен не проводился. В середине ноября Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать в проведении обмена. По словам Медведчука, Украина готова до новогодних праздников освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек. Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР и те поддержали инициативу.

25 декабря при содействии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Донецку и Луганску удалось окончательно договориться с Киевом о проведении обмена пленными 27 декабря. От украинской стороны на миротворческой встрече присутствовал представитель в гуманитарной подгруппе Контактной группы Виктор Медведчук, республики представляли их лидеры - глава ДНР Александр Захарченко и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

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