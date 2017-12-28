США заявили о готовности решать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США готовы работать с Россией над устранением проблем, связанных с имплементацией Договора по открытому небу (ДОН). Такое заверение дал в четверг ТАСС сотрудник Госдепартамента, комментируя решение Москвы ввести по принципу взаимности определенные ограничения в отношении Вашингтона, связанные с выполнением американцами наблюдательных полетов в рамках ДОН над территорией России.

Призыв к конструктиву

"Соединенные Штаты уважают и будут уважать свои обязательства в рамках Договора по открытому небу, а также сохраняют готовность решать вопросы, относящиеся к его имплементации. Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами по высказанной нами обеспокоенности. Ответные меры США будут носить обратимый характер, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу", - сказал означенный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Упомянутые им "ответные меры" американской стороны вступают в силу с 1 января, о намерении применить их США объявили в конце сентября. В чем заключается их суть, официально правительство США не уточняет. Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, США намерены объявить максимальную дальность не более 900 км для полетов над Гавайями в рамках ДОН. Кроме того, российские самолеты, используемые при таких наблюдательных миссиях, потеряют право пользоваться базой ВВС США Робинс (в штате Джорджия) или Эллсуорт (Южная Дакота). Прежде они обе использовались для остановок для отдыха экипажей и дозаправки.

Говорить об ограничениях, которые собирается с началом нового года ввести Москва, представитель Госдепартамента не стал, переадресовав за пояснениями к российским властям. "По поводу комментариев российской стороны о том, что она может ограничить наши полеты в рамках Договора по открытому небу, начиная в январе, мы переадресовываем за пояснениями к правительству России. Мы не будем строить предположения о каких-либо потенциальных действиях России. Мы тщательно изучим все меры России, когда те будут объявлены и прояснены", - заявил американский дипломат.

Он напомнил, что США приняли решение официально обвинить Россию в нарушении ДОН в июне текущего года. "После неоднократных безуспешных попыток взаимодействовать с Москвой в двустороннем и многостороннем форматах США решили принять определенные разумные меры, не нарушающие Договор, в ответ на [его] несоблюдение Россией", - утверждал представитель Госдепартамента. Сделанные американской стороной шаги, с его точки зрения, "более не будут позволять определенную гибкость", которую Вашингтон в прошлом якобы допускал по "доброй воле" при совершении российскими самолетами полетов над территорией США в рамках ДОН.

Позиция России

По оценке официального представителя МИД России Марии Захаровой, Вашингтон "пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США".

"В связи с этим, сообразуясь с принципом взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер. Так, в частности, мы заявили в Консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, касающихся облегчения выполнения полетов по Договору", - сказала в четверг Захарова на брифинге для журналистов.