РФ адекватно ответит, если действия США будут нарушать Договор по открытому небу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия оценит намерения США затруднить проведение наблюдательных полетов с точки зрения соответствия Договору по открытому небу. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если говорить о вводимых Соединенными Штатами мерах, которые, как пишут СМИ, призваны затруднить проведение российских наблюдательных полетов над Америкой, мы оценим их, в том числе, с точки зрения соответствия Договору [по открытому небу]. Оценим и примем решения об адекватных шагах", - подчеркнула она.

По мнению представителя МИД России, цель обвинений в адрес Москвы - "увести внимание от действительно серьезных случаев нарушения договора со стороны именно самих США, их союзников и подопечных". "Таких случаев немало", - добавила дипломат.

Помехи для работы аэропорта

Захарова подробно ответила на обвинения США в отношении России по данному договору. "Россия якобы неправомерно ограничила дальность наблюдательных полетов, - отметила дипломат. - Кроме того, страны НАТО упрекают нас в якобы желании спрятать какие-то объекты под Калининградом от камер самолетов открытого неба".

"На самом деле все гораздо проще, - пояснила Захарова. - Некоторые наши партнеры, имея право совершать наблюдательные полеты на дальность до 5,5 тысяч километров, значительную часть использовали именно над Калининградской областью, пересекая ее вдоль и поперек и тем самым создавая проблемы для использования ограниченного воздушного пространства региона и для работы международного аэропорта".

При этом представитель МИД отметила, что попытки договориться с Вашингтоном о разумной сдержанности успеха не имели. "Поэтому мы были вынуждены минимизировать издержки путем объявления максимальной дальности для полетов над Калининградской областью в 500 километров", - пояснила Захарова, подчеркнув, что такое решение не противоречит договору.

"Кстати говоря, Вашингтон точно также в свое время установил отдельную дальность для анклава Аляска", - напомнила она.

Абхазия и Южная Осетия

Москву также обвиняют в неправомерном отказе в проведении наблюдательных полетов вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией. "Этот вопрос вытекает из политических разногласий", - сказала Захарова.

Она процитировала текст договора, согласно которому, "маршрут полета самолета наблюдения проходит не ближе 10 километров от границы прилежащего государства, которое не является участником договора". "Для нас, как и для ряда других государств, Абхазия и Южная Осетия являются не грузинскими регионами, а независимыми государствами, к которым в полной мере применимо данное условие, - подчеркнула дипломат. - Если некоторые наши партнеры не могут свыкнуться с современными политическими реалиями на Кавказе, - это проблема не наша и уж точно не нарушение договора".

Форс-мажоры

Как отметила Захарова, Москве инкриминируют и "неправомерное использование ссылки на форс-мажор для внесения поправок в согласованный план наблюдательного полета в связи с перемещением первых лиц государства". "Это самое нелепое обвинение, поскольку за всю историю выполнения договора с 2002 года подобный случай имел место лишь один раз", - заявила она.

Ситуация вокруг договора

Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки, предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными между государствами- участниками квотами наблюдательных миссий. Договором учреждена также Консультативная комиссия по открытому небу, решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.

Газета The Wall Street Journal сообщила во вторник о намерениях американских властей объявить о введении ограничений на полеты самолетов России в рамках договора над территорией США. Такое решение, как пишет издание, принято из-за ограничений, которые РФ ввела на полеты над Калининградской областью. "В то время как договор разрешает полеты на расстояние до 5 тыс. км, Россия ввела лимит в 500 км в отношении полетов над Калининградской областью, - указала газета со ссылкой на представителя Пентагона. - С учетом того, что для полного осмотра этого района в рамках договора требуется пролететь примерно 1,2 тыс. км, участникам соглашения приходится перераспределять два полета, которые при иной ситуации выполнялись бы над другими районами России".

По информации газеты, ограничения могут быть введены в отношении наблюдательных полетов над Аляской и Гавайями.