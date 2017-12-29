Додон надеется на встречу премьеров РФ и Молдавии для восстановления отношений двух стран

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за восстановление отношений с Россией, предложив ряд шагов навстречу. В опубликованном 29 декабря телеканалом "НТВ-Молдова" интервью он отметил заинтересованность в этом со стороны молдавского правительства.

"Может, даже Лавров найдет возможность приехать, чтобы он встретился не только с президентом, но отдельно с премьером, спикером [парламента]. И я знаю, что есть определенное желание с молдавской стороны, чтобы мы обсудили возможность возобновления полноценного сотрудничества", - сказал Додон, отметив важность проведения такой встречи в следующем году.

"Я надеюсь, что также в начале года состоится встреча с сопредседателем межправкомиссии. Было бы хорошо, чтобы встретились и премьер-министры России и Молдовы. Я не вижу в этом никакой проблемы", - сообщил глава республики.

По его словам, эти вопросы он обсуждал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях неформального саммита СНГ в Москве. Додон отметил, что с молдавской стороны за ухудшением отношений между двумя странами стоит сформировавшая правительство Демократическая партия, которая выступает за активизацию сотрудничества с США и ЕС и обвиняет Москву в давлении.

"Нельзя ставить межгосударственные отношения, национальные интересы Молдовы и России на уровень руководства Демпартии или силовиков где-то в России, каких- то разборок. Этого не должно быть. Мы с Россией дружили веками, мы должны это продолжить. Вот это мы обсуждали с Путиным", - сказал Додон.

В этом году по решению правительства Молдавии была выслана группа российских дипломатов, объявлен персоной нон грата вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, также из Москвы был отозван для консультаций молдавский посол Андрей Негуца. МИД Молдавии объяснил эти меры "случаями преследования и запугивания властями РФ официальных лиц и политических деятелей из Республики Молдова".