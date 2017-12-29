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Израиль поразил две позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Международная панорама
29 декабря, 14:04 UTC+3

Ранее три ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля, две из них перехвачены системой ПВО "Железный купол"

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля поразила в пятницу две позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом говорится в поступившем в пятницу в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы армии обороны Израиля.

"В ответ на запущенные в сторону Израиля ракеты танки и самолеты Армии обороны Израиля поразили в северной части сектора Газа две позиции, принадлежащие террористической организации ХАМАС", - указали военные.

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Ранее в пятницу в сторону еврейского государства с территории приморского палестинского анклава были запущены по меньше мере три ракеты. Две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. По ее данным, сирены воздушной тревоги сработали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев в южной части Израиля близ границы с сектором Газа.

Этот обмен ударами прервал относительное спокойствие, установившееся в районе границы сектора Газа после ракетного обстрела и последовавшего за ним удара по позициям ХАМАС 17 и 18 декабря. Запуски ракет по Израилю с территории палестинского приморского анклава возобновились вслед за почти трехмесячным перерывом после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

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В декабре по Израилю было выпущено уже более 30 ракет. Одна из них упала на детский сад в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, пять были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства. О жертвах в результате обстрелов сообщений не поступало.

Армия обороны Израиля огнем танков и самолетов поразила в ответ на протяжении последних трех недель около 30 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два и получили ранения около 30 палестинцев.

 

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