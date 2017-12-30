Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли до 2019 года

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 2019 года. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент подписал закон о внесении изменения в "Переходные положения" Земельного кодекса, которое продлевает на год действие моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения", - отмечается в сообщении.

Согласно закону, мораторий продлен до 1 января 2019 года. До этого времени планируется урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота земель сельхозназначения и разработать необходимые нормативно- правовые акты.

Мораторий на отчуждение и покупку-продажу земель сельсхозназначения действует на Украине с 2002 года. В то же время Международный валютный фонд и Всемирный банк настаивают на отмене моратория на продажу земли на Украине.