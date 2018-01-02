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Главы МИД Украины и ФРГ 3 и 4 января проведут переговоры в Киеве и посетят Донбасс

Международная панорама
2 января, 21:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, января. /ТАСС

Особое внимание в ходе переговоров политиков будет уделено работе в рамках "нормандской четверки"

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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и глава МИД Украины Павел Климкин

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и глава МИД Украины Павел Климкин

© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль 3 января прибудет с визитом в Киев, где намерен провести переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным, а после отправиться с ним в Донбасс. Об этом во вторник сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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"3 и 4 января федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетит с рабочим визитом Украину. В украинском МИД состоятся переговоры с главой ведомства Павлом Климкиным, после чего министры осуществят совместную поездку в Донбасс к линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Ключевым пунктом повестки переговоров, как отметили в министерстве, станет обсуждение позиции ФРГ и Франции в рамках работы "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Германия, Франция, Россия и Украина составляют "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Этот формат существует с июня 2014 года, когда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры стран впервые обсудили проблемы нормализации обстановки в Донбассе. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Климкин, Павел Анатольевич
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