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Разведка США не комментирует данные о подготовке КНДР к новому ракетному пуску

Международная панорама
3 января, 2:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что власти КНДР, видимо, начали подготовку к новому ракетному запуску, который может состояться в ближайшие несколько дней

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ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Аппарат директора национальной разведки США Дэна Коутса не подтверждает и не опровергает сведения о том, что КНДР, предположительно, ведет подготовку к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты.

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"У нас нет никакого официального комментария по данному конкретному вопросу о подготовке к испытанию в предстоящие дни", - заявил во вторник ТАСС сотрудник пресс-службы аппарата директора нацразведки США. Занимающее этот руководящий пост лицо официально считается координатором работы всех 16 американских разведывательных ведомств.

Официальный представитель нацразведки США также процитировал высказывания Коутса в Конгрессе США в мае прошлого года. "Пхеньян привержен разработке ядерной ракеты большой дальности, способной представлять прямую угрозу США", - подчеркивал тогда Коутс.

Как передал ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванные источники информации, власти КНДР, видимо, начали подготовку к новому ракетному запуску с площадки к северу от Пхеньяна. Не исключено, что этот запуск может состояться в ближайшие несколько дней. В свою очередь телекомпания NBC сообщила со ссылкой на источники, что КНДР может провести новое ракетное испытание в середине этой недели.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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