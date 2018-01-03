Разведка США не комментирует данные о подготовке КНДР к новому ракетному пуску

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Аппарат директора национальной разведки США Дэна Коутса не подтверждает и не опровергает сведения о том, что КНДР, предположительно, ведет подготовку к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты.

"У нас нет никакого официального комментария по данному конкретному вопросу о подготовке к испытанию в предстоящие дни", - заявил во вторник ТАСС сотрудник пресс-службы аппарата директора нацразведки США. Занимающее этот руководящий пост лицо официально считается координатором работы всех 16 американских разведывательных ведомств.

Официальный представитель нацразведки США также процитировал высказывания Коутса в Конгрессе США в мае прошлого года. "Пхеньян привержен разработке ядерной ракеты большой дальности, способной представлять прямую угрозу США", - подчеркивал тогда Коутс.

Как передал ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванные источники информации, власти КНДР, видимо, начали подготовку к новому ракетному запуску с площадки к северу от Пхеньяна. Не исключено, что этот запуск может состояться в ближайшие несколько дней. В свою очередь телекомпания NBC сообщила со ссылкой на источники, что КНДР может провести новое ракетное испытание в середине этой недели.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.