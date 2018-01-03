Павлова: Болгария как председатель Совета ЕС не успеет решить вопрос о санкциях против РФ

СОФИЯ, 3 января. /ТАСС/. Болгария не успеет решить вопрос об антироссийских санкциях в рамках своего председательства в Совете Европейского союза. Об этом в среду в интервью телевидению BTV заявила министр по председательству Болгарии в Совете ЕС Лиляна Павлова.

"В декабре решение о продлении санкций на первую половину 2018 года было принято лидерами стран ЕС, поэтому, вероятно, этот вопрос будет решаться, когда председателем Совета ЕС станет Австрия", - отметила министр. Павлова уточнила, что в рамках болгарского председательства в Совете ЕС рабочие группы, которые на экспертном уровне работают по проблемам антироссийских санкций, продолжат свою работу.

"Санкции, если говорить о Болгарии, о нашей оценке их последствий, негативно влияют на нашу экономику, создают определенные проблемы, потому что Россия - наш традиционный рынок. Но мы - часть европейской семьи, а ее лидеры 19 декабря приняли решение о продлении санкций на полгода", - сообщила Павлова.

"Очевидно, что эта дата [нового рассмотрения вопроса о санкциях] будет лежать уже вне болгарского председательства в Совете ЕС, - отметила она. - Рабочая группа по проблеме санкций продолжит свою работу в рамках болгарского председательства в Совете ЕС, но вопрос о санкциях не будет основным акцентом нашей работы".