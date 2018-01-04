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США осудили подавление властями Ирана мирных демонстраций

Международная панорама
4 января, 21:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, января. /ТАСС

Представитель Госдепартамента заявила, что Вашингтон располагает возможностями, чтобы "привлечь к ответственности тех, кто прибегает к насилию против демонстрантов"

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ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают подавление властями Ирана мирных демонстраций. Об этом сообщила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Мы продолжаем внимательно следить за акциями протеста в Иране, - указала она в распространенном заявлении. - К сожалению, правительство [Ирана] продолжает сажать в тюрьмы и убивать тех, у кого хватило храбрости выйти на улицы для участия в протестах".

По словам Науэрт, США "поддерживают законные чаяния иранского народа и призывают правительство [Ирана] позволить гражданам свободно выражать свое мнение".

"Мы осуждаем [действия, которые привели] к гибели людей и аресты по меньшей мере 1 тысячи иранцев", - отметила Науэрт. США располагают возможностями для того, чтобы "привлечь к ответственности тех, кто прибегает к насилию против демонстрантов, способствует цензуре и крадет у народа Ирана", утверждала представитель Госдепартамента. "Жертвам же режима мы говорим: о вас не забудут", - добавила Науэрт.

28 декабря в Иране начались акции протеста. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений манифестантов с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

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