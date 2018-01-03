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В ООН призвали провести независимое расследование актов насилия в Иране

Международная панорама
3 января, 20:05 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 3, января. /ТАСС

Верховный комиссар ООН по правам человека заявил о недопустимости криминализации мирных протестов

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ЖЕНЕВА, 3 января. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал провести тщательное независимое расследование всех случаев применения силы во время демонстраций в Иране. Властям следует решать проблему уличных протестов с осторожностью, чтобы не разжечь их еще больше, отметил он в заявлении, распространенном в среду в Женеве.

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Выразив глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что во время протестов в Иране более 20 человек погибли и сотни были задержаны, аль-Хусейн подчеркнул: "Должно быть проведено тщательное, независимое и беспристрастное расследование всех актов насилия". Он, кроме того, призвал власти к тому, чтобы ответные действия иранских сил безопасности были "пропорциональными и строго необходимыми, в полном соответствии с международным правом". По его мнению, Тегерану следует "заниматься [решением проблем, связанных с] волной протестов, произошедших в стране, с большой осторожностью, чтобы не разжечь насилие и новые волнения".

Верховный комиссар ООН напомнил о протестных выступлениях 2009 года в Иране, призвав власти страны "предпринять все возможные шаги для того, чтобы этого не повторилось". По его словам, вышедшие на демонстрации граждане имеют право на то, чтобы быть услышанными, а поднятые ими вопросы нужно решать путем диалога. "Мирные протесты не следует криминализировать. Они - легитимная часть демократического процесса", - заключил аль-Хусейн.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

При этом руководство Ирана подтвердило, что требования граждан справедливы, а протест - неотъемлемое право иранцев. Тегеран обвинил США и их региональных союзников - Саудовскую Аравию и Израиль - в попытках дестабилизировать обстановку в стране, посредством распространения в том числе через социальные сети призывов к бунту.

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Акции протеста в Иране
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