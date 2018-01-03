СМИ: в ряде городов Ирана проходят массовые акции в поддержку властей и против насилия

ТАСС, 3 января. Многотысячные уличные акции против беспорядков и в поддержку иранских властей проходят в среду в городах Исламской Республики. Как отмечает агентство Mehr, десятки тысяч иранцев принимают участие в массовых митингах в Куме, Араке, Керманшахе, Ахвазе, Абадане, Иламе и других крупных населенных пунктах.

Демонстранты с национальными флагами и портретами руководителя и духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи скандируют: "Смерть Америке", "Смерть Израилю" и "Смерть дьяволу", заявляя об отказе от "иностранного вмешательства" в дела Ирана. По словам активистов, "экономические проблемы не повлияют на иранский народ в защите принципов Исламской революции".

По данным агентства Fars, аналогичные акции пройдут в пятницу в городах провинции Тегеран по окончании пятничной молитвы. Участники намерены выступить против волны беспорядков, прокатившихся по стране в минувшие дни.

Антиправительственные акции, участники которых выражали недовольство ростом цен, начались в нескольких городах Ирана 28 декабря. В ходе беспорядков и стычек с полицией погибло по меньшей мере 20 человек, в том числе блюстители порядка. Иранские власти заявили об аресте более 450 протестующих, которые в ближайшее время должны предстать перед судом.

Руководство Ирана назвало протесты неотъемлемым правом иранцев. В то же время Тегеран обвинил США и их региональных союзников - Саудовскую Аравию и Израиль в попытках дестабилизировать обстановку в стране. По мнению властей, призывы к бунту распространяются через социальные сети.