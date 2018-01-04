Минфин США ввел санкции против пяти иранских компаний и трех лиц, причастных к терроризму

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти иранских организаций, а также против трех физических лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующая информация была распространена в четверг управлением по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Как пояснило ведомство, все пять организаций - Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center и Shahid Shustari Industries - причастны к реализации Ираном своей программы разработок баллистических ракет. "Эти санкции направлены против ключевых организаций, вовлеченных в иранскую ракетную программу, которую иранский режим ставит выше экономического благосостояния иранского народа. Пока народ Ирана страдает, их правительство и Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитное подразделение иранских ВС) спонсируют зарубежных боевиков, террористические группы и нарушения прав человека", - приводятся в сопроводительном документе слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Как отмечается в пояснении Госдепартамента относительно добавления в список трех физических лиц, они "связаны с террористической группировкой "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ), "Аш-Шабаб" и "Аль-Каида в странах исламского магриба", которые признаны в США зарубежными террористическими группами". Мухаммад аль-Газали является членом АКАП высокого ранга, Абукар Али Адан является заместителем главаря "Аш-Шабаб", а Ванас аль-Фатих, будучи членом "Аль-Каиды в странах исламского магриба", отвечал за планирование атаки на Национальный музей Бардо в столице Туниса в марте 2015 года.