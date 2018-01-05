Земан: без охраны внешних границ в ЕС хлынут 10 млн беженцев из Африки

ПРАГА, 5 января. /ТАСС/. Наплыв 10 млн беженцев из Африки угрожает Евросоюзу, если сообщество не укрепит охрану своих внешних границ. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в четверг вечером в интервью пражскому телеканалу Barrandov.

"Если Евросоюзу не хватит смелости укрепить свои внешние границы, о чем [он] постоянно болтает, но ничего не делает, то в течение [ближайших] нескольких лет у нас тут будет 10 млн беженцев [из Африки]", - отметил Земан.

Увеличение числа беженцев из мусульманских стран Африки и Ближнего Востока, по мнению президента, угрожает культуре народов Европы. "Культура этих беженцев не совместима с европейской культурой. Это понимают и сами мигранты", - сказал он.

Рост числа мусульман в странах Европы, по словам Земана, привел к значительному росту преступности, увеличению уровня насилия в регионах, где сформировались закрытые исламские общины.