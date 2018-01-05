СМИ: в 2018 году перед Россией будет стоять задача добиться мира в Сирии

ЖЕНЕВА, 5 января. /ТАСС/. Россия помогла руководству Сирии одержать победу в борьбе с терроризмом, но в 2018 году перед ней будет стоять гораздо более трудная задача - помочь "выиграть мир" в этой стране. Об этом пишет в опубликованной 5 января статье швейцарская газета Tribune de Geneve. Она обращает внимание на прагматизм и творческий подход, проявленный российской дипломатией на сирийском направлении.

"Россия, которая помогла [президенту Сирии] Башару Асаду победить в войне, должна теперь помочь выиграть мир, что представляется гораздо более трудной задачей", - отмечает издание, подчеркивая, что Москва использует "весь свой вес" для достижения мирного соглашения.

Газета напоминает, что РФ удалось в минувшем году "создать ось Москва - Анкара - Тегеран, сохранив при этом свои связи с Саудовской Аравией и Израилем". "Россия - единственное государство, осуществившее столь большой рывок, свидетельствующий о ее прагматичной и творческой дипломатии", - подчеркивает Tribune de Geneve. "Дозируя и комбинируя военные акции, гуманитарную и дипломатическую поддержку, Москва навязала свою линию в урегулировании сирийского конфликта", - констатирует издание.

По его словам, Россия вновь обрела роль ключевого игрока в международной политике, чего не было два десятилетия назад. "Кто бы мог тогда заключить пари, что по прошествии двадцати лет Россия вновь утвердится в качестве ключевого игрока в международных отношениях, а над прядью волос американского президента будут подшучивать в четырех концах света?" - резюмирует Tribune de Geneve.

Страны - гаранты режима прекращения огня в Сирии - Россия, Иран и Турция - договорились 22 декабря по итогам международной встречи в Астане о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 года. Предполагается, что на форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведения выборов под эгидой ООН. До созыва конгресса Россия, Иран и Турция проведут подготовительную встречу в Сочи 19-20 января. Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, список участников конгресса включает около 1,7 тысячи имен.