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СМИ: Иран полностью разблокировал доступ к Telegram

Международная панорама
7 января, 12:54 дата обновления: 7 января, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Ранее иранский министр Мохаммад Джавад Азари Джахруми грозил полной блокировкой мессенджера, если не будут закрыты "каналы террористов"

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ТАСС, 7 января. Власти Ирана полностью сняли блокировку с мессенджера Telegram, введенную на фоне антиправительственных протестов в городах Исламской Республики. Об этом сообщило в субботу агентство Fars.

По его информации, доступ к социальной сети Instagram и Telegram открыт для пользователей после снятия временных ограничений, введенных по решению Высшего совета по национальной безопасности Ирана 31 декабря.  При этом 5 января были сняты такие же ограничения с Instagram. 

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Что известно об акциях протеста в Иране

Ранее министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми пригрозил полной блокировкой мессенджера, если не будут закрыты "каналы террористов". Как пояснил представитель президиума Меджлиса Ирана Бахрус Немати, члены парламента "не поддержали продление блокировки" мессенджера, выступив против запрета доступа к нему на постоянной основе. При этом Немати подчеркнул, что "приложение было заблокировано, чтобы оно не использовалось врагами иранского народа", в связи с чем призвал руководство Telegram "принять решительные меры для противодействия" подобным практикам. В противном случае иранские власти могут рассмотреть возможность использования альтернативных сервисов, резюмировал политик.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

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