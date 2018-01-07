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Трамп намерен справиться с ложными публикациями о себе, как Рейган

Международная панорама
7 января, 18:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, января. /ТАСС

Президент США считает, что сейчас ему "приходится мириться с лживой книгой, написанной полностью дискредитированным автором"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в своем Twitter заявил, что ему приходится мириться с фальшивыми новостями и лживыми книгами, но он выстоит, как когда-то это удалось 40-му главе государства республиканцу Рональду Рейгану.

"Мне пришлось мириться с ложными новостями с первого дня, как только я объявил, что буду баллотироваться в президенты. Теперь мне приходится мириться с лживой книгой, написанной полностью дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была такая же проблема и он хорошо с ней справился. Также получится и у меня!" - написал Трамп.

В США разгорается скандал вокруг выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа.

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Она построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев как о нынешней американской администрации, так и о президенте, его приближенных и членах семьи. Сам Трамп ранее уже подверг эту книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.

На фоне скандала американский лидер обвинил оппонентов в попытках усомниться в его умственных способностях и уравновешенности, назвав себя гением.

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