Трамп намерен справиться с ложными публикациями о себе, как Рейган

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в своем Twitter заявил, что ему приходится мириться с фальшивыми новостями и лживыми книгами, но он выстоит, как когда-то это удалось 40-му главе государства республиканцу Рональду Рейгану.

"Мне пришлось мириться с ложными новостями с первого дня, как только я объявил, что буду баллотироваться в президенты. Теперь мне приходится мириться с лживой книгой, написанной полностью дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была такая же проблема и он хорошо с ней справился. Также получится и у меня!" - написал Трамп.

I’ve had to put up with the Fake News from the first day I announced that I would be running for President. Now I have to put up with a Fake Book, written by a totally discredited author. Ronald Reagan had the same problem and handled it well. So will I! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2018 г.

В США разгорается скандал вокруг выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа.

Она построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев как о нынешней американской администрации, так и о президенте, его приближенных и членах семьи. Сам Трамп ранее уже подверг эту книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.

На фоне скандала американский лидер обвинил оппонентов в попытках усомниться в его умственных способностях и уравновешенности, назвав себя гением.