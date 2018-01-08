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AP: издатель книги о Трампе не верит, что суд запретит ее распространение

Международная панорама
8 января, 20:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, января. /ТАСС

Ранее адвокат президента США Чарльз Хардер заявил о намерениях добиться запрета книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа"

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НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Распространение книги Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" не удастся остановить с помощью судебного решения, которого добиваются юристы Белого дома. Как сообщило в понедельник информационное агентство The Associated Press (AP), такое мнение высказал главный управляющий издательства Macmillan Джон Сарджент в связи с публикацией дочерней компанией этого издательства Henry Holt and Co. книги, основанной на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона и содержащей критические оценки Дональда Трампа и его приближенных.

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В письме сотрудникам Macmillan, которое было предоставлено агентству AP, Сарджент подчеркнул, что "ни один американский суд" не согласится с попыткой добиться отзыва книги. Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что адвокат Трампа Чарльз Хардер направил письма самому Вулфу, а также в издательство Henry Holt and Co. с требованием "незамедлительно остановить и воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги", ее отдельных частей или даже ее содержания. По данным AP, Сарджент намерен в ближайшее время направить ответ на это требование.

Книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", выход в свет которой запланирован на 9 января, как утверждает ее автор, построена на воспоминаниях Бэннона. Британская газета The Guardian опубликовала отрывки из этой книги, в которых Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа - младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компрометирующую информацию на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Как заявил Вулф, Бэннон назвал такие действия "предательскими" и "непатриотичными".

Дональд Трамп в материале, размещенном в субботу на его странице в Facebook, назвал автора книги "полным неудачником, который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу".

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